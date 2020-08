OM Mercato : Juventus, le coach adjoint fan de Caleta-Car

La Juventus Turin pourrait bientôt se lancer aux trousses de Duje Caleta-Car, joueur de l’OM. L’entraîneur adjoint des Turinois serait séduit par le profil du défenseur de l’Olympique de Marseille.

Duje Caleta-Car, élément clé du système Villas-Boas

Auteur d’une bonne saison 2019-2020, Duje Caleta-Car semble décidé à poursuivre sur sa lancée cette saison. L’ancien du Red Bull Salzbourg ne se contente plus de rester scotché à sa ligne de défense, mais crée désormais le surnombre lors des offensives des Marseillais. Ce qui explique son doublé lors du match entre le Stade Brestois et l’OM (2-3), dimanche en conclusion de la 2e journée de Ligue 1. Une véritable métamorphose pour l’international croate de 23 ans qui avait vécu une saison compliquée lors de sa première saison dans l’écurie olympienne (saison 2018-2019).

Le Croate bientôt dans le viseur de la Juventus Turin ?

Mais l’Olympique de Marseille pourrait bientôt ne plus bénéficier du talent de son défenseur central croate. En effet, alors qu’il serait convoité principalement en Premier League pour ce mercato estival, le joueur de 23 ans pourrait voir la Juventus Turin s’ajouter à la liste de ses prétendants. Selon Le Phocéen, le Croate Igor Tudor, l’adjoint d’Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus, serait un grand admirateur de son compatriote Duje Caleta-Car et pourrait convaincre les recruteurs turinois de lancer une offensive pour le signer cet été. Une option qui ne devrait pas déplaire à Jacques-Henri Eyraud et son staff, soucieux de vendre pour renflouer les caisses du club, mais qui pourrait agacer André Villas-Boas…