OL Mercato : PSG, Leonardo se lance pour Memphis Depay

Vacant depuis le départ d'Edinson Cavani, le poste de deuxième avant-centre au PSG reste à pourvoir. À cet effet, Leonardo suivrait particulièrement Memphis Depay de l’ OL.

OL : Pas encore d'offre du PSG pour Memphis Depay

Le PSG cherche à remplacer Edinson Cavani, une démarche justifiée par les dernières contre-performances de Mauro Icardi et le profil limité d'Eric-Maxim Choupo-Moting, libéré lui aussi après 2 saisons dans la capitale. Selon les informations de France Football, Leonardo aurait renouvelé son intérêt pour Memphis Depay, l'actuel capitaine de l'Olympique Lyonnais. Le directeur sportif brésilien se serait renseigné à son sujet sans formuler d'offre pour autant. Le Néerlandais, très proche de Neymar, avait confié avoir besoin de jouer la Ligue des Champions au sortir de la victoire contre Dijon (4-1), compétition que l' OL ne lui permettra pas de disputer cette année.

Olympique Lyonnais : Depay, le retour payant

Huit mois et demi après son dernier match de Ligue 1 et sa blessure aux ligaments croisés, Memphis Depay a frappé fort pour son retour dans le Championnat de France. Contre le DFCO vendredi soir, il a été impliqué sur la totalité des buts lyonnais, signant notamment un triplé. L'international batave a d'abord transformé un penalty obtenu par Maxwel Cornet, puis provoqué le but contre son camp de Wesley Lautoa après avoir brillamment éliminé Ngouyamsa. Auteur d'un bel enchaînement pour le 3-1 et d'un nouveau but sur penalty, il termine la rencontre avec trois buts au compteur - qui lui permettent de virer en tête du classement des buteurs - et avec le titre d'homme du match en poche. Pour un transfert de Memphis Depay cet été, l' OL espère encaisser une trentaine de millions d'euros même s'il ne reste plus qu'une saison de contrat au joueur.