Stade rennais Mercato : SRFC, confirmation pour Jérémie Boga

Un nouvel élément offensif pourrait débarquer au Stade rennais dans les prochains jours. Le SRFC s’intéresse à Jérémie Boga, auteur d’une bonne saison avec Sassuolo lors du dernier exercice.

Jérémie Boga dans le viseur du Stade rennais

Le Stade rennais a besoin de renforts pour sa première campagne en Ligue des champions. Le SRFC a déjà enregistré trois arrivées cet été dans ce sens. Serhou Guirassy vient de rejoindre Rennes comme l’ont fait Martin Terrier et Nayef Aguerd. Une quatrième recrue pourrait poser ses valises en Bretagne dans les prochains jours. Révélé par Foot Mercato, l’intérêt du club bretillien pour Jérémie Boga a été confirmé par RMC Sport. La radio assure que la direction du SRFC est actuellement en contact avec Sassuolo. Mais pour le moment, le club breton n’a formulé aucune offre pour l’ailier international ivoirien (1 sélection). Recruté par la formation italienne en 2018, le Marseillais est sous contrat jusqu’en 2022.

Des chances pour le SRFC dans le dossier Boga ?

Jérémie Boga a réalisé une de ses meilleures campagne sur le plan individuel avec Sassuolo la saison dernière. Il a terminé l’exercice 2019-2020 avec 11 buts et 4 passes décisives en 34 matchs de Série A. Ses performances ont séduit la direction du Stade rennais qui veut donc s’offrir ses services. Sassuolo réclamerait 25 millions d’euros pour son Ivoirien. Lequel est également courtisé par Naples. Qualifié pour la Ligue des champions, le SRFC tient un argument de taille face à son rival italien. Le club parthénopéen ne se contentera que de la Ligue Europa cette saison. À noter que l’ailier de 23 ans avait déjà effectué une pige à Rennes lors de la saison 2015-2016. Avec seulement trois buts et une passe décisive en 31 rencontres. Il est loin d’avoir marqué les esprits lors de son premier passage chez les Rouge et noir. Des statistiques qu'il voudra sans doute corriger par un retour au club breton.