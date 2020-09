Barça, Man City : Le transfert de Lionel Messi se précise

Lionel Messi souhaite quitter le FC Barcelone. Alors que les tractations se poursuivent, la presse brésilienne vient de lâcher un indice de taille sur l’avenir de l’Argentin.

Un prétendant s’active pour accueillir Lionel Messi

Le FC Barcelone pourrait enregistrer une nouvelle perte importante cet été. Après les départs de Quique Setién et Éric Abidal, le Barça pourrait également perdre Lionel Messi. L’attaquant argentin a déjà fait part de ses intentions de départ à la direction des Blaugrana. D’importantes rencontres sont annoncées entre les deux parties dans les prochains jours au sujet de l’avenir de l’attaquant de 33 ans. Alors que le départ de Messi n’est pas encore acté, Manchester City prépare déjà sa venue. Marcelo Bechler, le journaliste qui avait annoncé le transfert de Neymar au PSG, révèle que les Cityzens ont sollicité une société de production audiovisuelle, chargée de produire une vidéo de présentation de l’Argentin.

Une préparation justifiée pour City ?

Lionel Messi est plus que jamais sur le départ au FC Barcelone. Après avoir manqué les tests de dépistage du coronavirus, le sextuple Ballon d’Or a raté la première séance d’entraînement du Barça. Le joueur espère obtenir gain de cause dans le bras de fer entamé avec son club de toujours. Manchester City est présenté comme la future destination du joueur également pisté par le PSG ou encore l’Inter Milan. Chez les Skyblues, le natif de Rosario pourrait retrouver Pep Guardiola, son entraîneur au Barça entre 2008 et 2012. La direction du club mancunien entend offrir 100 millions d’euros plus trois joueurs pour boucler l’arrivée de la Pulga.