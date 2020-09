Ex-Bordeaux : Ambiance, Jules Koundé fan du Vélodrome

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Jules Koundé connaît bien l’ambiance dans les stades de Ligue 1. Invité à faire un classement, le défenseur du FC Séville a eu des propos très flatteurs pour l’Orange Vélodrome, stade de l’OM.

Jules Koundé place l'Orange Vélodrome sur le toit de la France

Jules Koundé s’est confié dans un live Twitch via l'AS Foot. L’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux a été interrogé sur la meilleure ambiance dans les stades de Ligue 1. Le joueur de 21 ans a d’abord expliqué que sa réponse ne ferait pas forcément plaisir aux Bordelais, mais qu’il ne pouvait pas s’empêcher de placer l’Orange Vélodrome sur le toit de la France. « En France, bon, ça ne va pas faire plaisir aux Bordelais, mais le Vélodrome, c’est quelque chose », a-t-il exactement déclaré dans des propos relayés par Girondins4Ever, avant d’insister : « Le Vélodrome, je pense qu’on est tous d’accord pour le dire, c’est spécial. »

Le Sévillan retient trois stades en Espagne

Brillant avec les Girondins de Bordeaux lors de la saison 2018-2019, Jules Koundé a rejoint le FC Séville l’été dernier et a remporté la Ligue Europa la semaine passée. Avec le club andalou, il a déjà évolué dans plusieurs stades d’Espagne. S’il est convaincu que l'Orange Vélodrome produit la meilleure ambiance en France, Jules Koundé est plus hésitant pour les stades de Liga. Il pense qu’il n’y a pas un stade qui coiffe tout en Espagne. En revanche, trois stades se détachent du lot. Selon l’ancien Girondin, il y a « Bernabeu, le stade de l’Atlético aussi. Il y a aussi celui de Bilbao, qui est archi beau, mais on a joué sans public, donc bon… Tous les kinés me disaient que c’est un des plus beaux stades de Liga, là où il y a la meilleure ambiance ».