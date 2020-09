FC Nantes : La saison s’annonce compliquée, Gourcuff décrié

Le FC Nantes est loin de débuter sa saison 2021 dans le calme. Christian Gourcuff, son manager général, est décrié par un autre cadre du FCN et son clan. Stéphane Ziani lui reproche sa vision du projet sportif qui n'intègre selon lui pas assez les jeunes du centre de formation.

FC Nantes : Gourcuff - Stéphane Ziani, rien ne va plus

Christian Gourcuff ne semble pas dans les bonnes dispositions pour débuter une saison ambitieuse au FC Nantes. Le coach des canaris fait face à une féroce opposition en interne. Sa relation de travail avec les responsables de la formation des jeunes du FCN n’est pas au beau fixe. Stéphane Ziani, entraîneur des U19 du FC Nantes, n’accepte pas la vision du coach nantais. Il faut noter que ce dernier avait pris Christian Gourcuff en grippe dès ses débuts au club en lançant devant témoins : « Ce n’est pas le FC Gourcuff ici ! », en opposition aux idées proposées par l’ancien coach du FC Lorient. Stéphane Ziani reproche à Christian Gourcuff dans Ouest-France : « La relation [entre la formation et le staff pro] n’est pas constructive, elle est nulle. Desfois, on a l’impression que nous sommes deux clubs, on se découvre. […] La gestion des jeunes par Christian Gourcuff est catastrophique. Les mecs veulent tous se barrer ! Basila et Mendy, deux internationaux U20 qui sont en fin de contrat, vont partir libres. Il n’y a aucun projet pour eux. Il les traite comme des bouche-trous. »

Des clans s'affrontent au FCN ?

S’expliquant sur ces accusations portées contre lui, Christian Gourcuff déclare : « en termes d’intégration de jeunes, on ne peut pas me faire de reproches. J’ai fait jouer dès la saison dernière Louza, Youan et Basila. En général, une séance par semaine, j’essaie d’intégrer des jeunes. » Dans ce propos relayé par 20Minutes, le manager du FC Nantes fait savoir que le coordinateur sportif Philippe Mao supervise les jeunes de la N2 lors des matchs. C’est ce dernier qui ferait « le lien » sans compter ses contacts réguliers avec Pierre Aristouy, coach de la réserve.

L’entraîneur du FC Nantes déplore le rejet de son projet de politique général. Il se serait davantage « impliqué ! Mais, il y a eu un rejet avant même que je l’expose… », révèle Christian Gourcuff. Des querelles internes au FCN qui pourraient dépeindre sur la saison de l’équipe première.