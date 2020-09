ASSE Mercato : Bordeaux répond à l’intérêt pour Wahbi Khazri

Poussé vers la porte de sortie de l’ ASSE, Wahbi Khazri est dans le viseur de Trabzonspor en Turquie. En Ligue 1, son nom est associé à Bordeaux depuis que Jean-Louis Gasset a été nommé entraineur des Girondins. Une rumeur à laquelle Alain Roche a répondu sur France Bleu Gironde.

ASSE : Khazri n'intéresse pas Bordeaux

Wahbi Khazri a encore deux ans de contrat à l’ASSE, mais Claude Puel ne compte plus sur lui. Il a donc été invité à faire ses valises cet été. Trabzonspor se tient prêt à lui offrir une porte de sortie et a déjà confirmé son intérêt pour l’attaquant de 29 ans. En attendant l’offre concrète du club turc à l’AS Saint-Étienne, le N°10 des Verts est aussi envoyé sur les tablettes du nouvel entraineur de Bordeaux, Jean-Louis Gasset, qui avait dirigé le Tunisien à l’ASSE entre décembre 2017 et mai 2019. Interrogé sur la rumeur, le technicien des Girondins n’avait pas fermé la porte du club au scapulaire à son ancien poulain. Alain Roche, nouveau directeur sportif des Bordelais, est lui plus précis sur le dossier du joueur stéphanois. « On a beaucoup d’attaquants déjà présents dans l’effectif des Girondins, Wahbi Khazri n’est pas du tout un joueur auquel nous avons pensé », a-t-il démenti sur la radio.

Wahbi Khazri, un ancien Girondin

Recruté à Sunderland en juillet 2018, Wahbi Khazri est lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’en juin 2022. Il vaut 7 M€ sur le marché des transferts, soit le même montant auquel il avait été acheté au club anglais. Pour rappel, l'international tunisien a déjà porté les couleurs Marine et Blanc entre 2014 et 2016. Lors des deux saisons passées en Gironde, il avait disputé 64 matchs, toutes compétitions confondues, pour 15 buts et autant de passes décisives.