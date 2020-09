OM : Mathieu Valbuena pessimiste pour les Marseillais

L’ OM a réussi son entrée en Ligue 1 en allant battre le Stade Brestois (3-2), dimanche soir en conclusion de la 2e journée. Cette victoire fait plaisir aux supporters olympiens, mais pas à Mathieu Valbuena qui prévoit une saison compliquée pour l’Olympique de Marseille.

L’ OM fait son entrée en Ligue 1 par la grande porte

Après le report du choc OM-ASSE à cause du coronavirus, André Villas-Boas et ses joueurs ont pu jouer leur match de la 2e journée de Ligue 1 à Brest. L’ OM s'est imposé grâce à un grand réalisme devant les cages adverses, concrétisé par un but de Florian Thauvin puis un doublé de Duje Caleta-Car. Pour l’Olympique de Marseille, cette victoire devrait être un message envoyé à tous ses adversaires de la saison. Après la rencontre, Florian Thauvin a déclaré qu’il espérait un bon parcours pour le club et le retour à son meilleur niveau à titre personnel.

Mathieu Valbuena « inquiet » pour l’Olympique de Marseille

Mathieu Valbuena ne partage pas l’optimisme de Florian Thauvin et la satisfaction des supporters phocéens. Pour l’ancien milieu de terrain marseillais, désormais consultant pour RMC Sport, l’effectif de l’ OM n’est pas taillé pour briller cette saison et André Villas-Boas « ne pourra pas faire de miracles une deuxième année ». L’ex-Lyonnais fait remarquer que le technicien portugais « est beaucoup apprécié, mais après ce n’est pas lui qui joue ». De plus, le calendrier chargé de la saison va compliquer la tâche aux Marseillais qui « auront la Champions League où ils devront faire bonne figure ». Pour toutes ces raisons, Mathieu Valbuena n’est pas « convaincu aujourd’hui que l’OM a les armes pour être compétitif dans toutes ces compétitions, surtout qu’il n’y a pas encore de recrutement phare ». Et l'ancien de l'Olympiakos de conclure : « C’est pour cela que je suis un peu inquiet. »