PSG Mercato : Le clan Thiago Silva tacle sévèrement Leonardo

Laissé libre par le PSG, Thiago Silva a rebondi à Chelsea en Premier League. Revenu sur les conditions du départ du défenseur central, son agent fait des révélations sur la façon peu élégante, dont Leonardo a traité son poulain.

L'agent de Thiago Silva règle ses comptes avec Leonardo

L’agent de Thiago Silva n’est pas du tout content du comportement de Leonardo envers son protégé. Dans ses confidences dans L’Équipe, Paulo Tonietto dénonce un mauvais traitement infligé au joueur de 36 ans par le directeur sportif du PSG. En effet, il accuse ce dernier d’avoir mis son poulain à la porte dès la fin de son contrat le 30 juin 2020. « Leonardo a annoncé à Thiago Silva, il y a deux mois, qu'il ne souhaitait pas le prolonger », a-t-il rappelé. Ne pas vouloir prolonger un joueur en fin de contrat est normal, mais ce que Paulo Tonietto n’a pas du tout aimé chez le responsable du Paris Saint-Germain, c’est son double langage. « Mardi dernier [25 août, ndlr], Leonardo a appelé Thiago Silva et a évoqué la possibilité qu'il reste un an de plus à Paris. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea, il ne pouvait pas faire marche arrière », a révélé l’agent de joueurs, avant de marteler : « Un directeur sportif qui dit à un joueur qu'il ne le veut plus, et deux mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça ? »

PSG : Gros désaccord entre Thomas Tuchel et Leonardo

Le représentant du Brésilien a souligné ensuite un désaccord entre Thomas Tuchel et Leonardo sur la question de la prolongation du contrat de Thiago Silva. Selon Paulo Tonietto, « le directeur sportif et l'entraîneur doivent marcher ensemble ». Ce qui n'était pas le cas au PSG, selon lui. « Thomas Tuchel a toujours voulu garder Thiago. Celui qui ne voulait pas, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir », a regretté le proche du joueur parti librement à Chelsea.