LOSC Mercato : Un jeune gardien de but vers le Boavista FC

Leo Jardim fait partie de trois gardiens de but du LOSC. Mais avec l’arrivée imminente d’Orestis Karnezis de Naples, il devrait rejoindre le Boavista FC (au Portugal), comme pressenti.

LOSC : Leo Jardim prêté pour faire la place à Orestis Karnezis ?

Le LOSC a recruté Leo Jardim (25 ans) au Rio Avé FC au Portugal en juillet 2020. Cependant, un autre gardien de but, Orestis Karnezis devrait débarquer dans le Nord en provenance du SSC Napoli dans les prochaines heures. Le jeune portier devrait donc aller voir ailleurs afin de faire la place au Grec de 35 ans. D’après les informations de UOL et Globoesporte, il sera prêté au Boavista FC. Gérard Lopez, le président des Dogues, est sur le point de racheter 51 % du club portugais basé à Porto. Leo Jardim rejoindrait donc un club partenaire du Lille OSC, en prêt. Ainsi, il pourrait revenir dans l’effectif du club nordiste à tout moment. Et son retour pourrait être rapide si Mike Maignan était transféré avant la fin du mercato estival fixée au 5 octobre. En effet, ce dernier est sur les tablettes de Chelsea qui cherche un concurrent à Kepa Arrizabalaga.

Quatre gardiens de but à Lille OSC ?

Si Orestis Karnezis dépose ses valises à Lille, le LOSC se verrait avec quatre gardiens de but. Christophe Galtier dispose déjà de trois portiers dans l'équipe professionnelle : Mike Maignan (25 ans), Leo Jardim et Lucas Chevalier (18 ans).