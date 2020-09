Rachat de Monaco : Un Américain débarque avec un gros projet

Un riche Américain souhaiterait obtenir le rachat de Monaco et reprendre le club des mains du propriétaire russe Dmitri Rybolovlev. Mais la mission s’annonce déjà très compliquée.

Rachat de Monaco : un Américain déterminé à acquérir le club

Le rachat des clubs de football est à la mode ces derniers temps. Alors que des Saoudiens ont manqué de racheter Newcastle United, l’AS Rome a été cédée à de nouveaux investisseurs. En France, le duo Boudjellal-Ajroudi se bat depuis près de deux mois pour acquérir l’OM et le Toulouse FC, relégué en Ligue 2 cette saison, a été vendu. Le prochain club français qui pourrait être vendu, c’est l’AS Monaco. En difficulté sur le plan sportif ces dernières saisons, le club du Rocher a perdu de son rayonnement d’antan. Malgré plusieurs recrutements et des changements sur le banc, le club de la Principauté ne parvient pas à retrouver la place qu’il occupait en Ligue 1 et en Ligue des champions il y a seulement quelques années. Pour relancer le projet, un investisseur américain serait déterminé à obtenir le rachat de Monaco. En effet, un proche du dossier a confié à France Football qu’ « un riche Américain a monté un dossier de reprise très solide qui a vraiment plu au Palais ». Selon le confident de l’hebdomadaire sportif, cet Américain, candidat au rachat de Monaco, est « quelqu’un qui connaît très bien le sport, avec une couverture financière énorme et qui pourrait venir avec des connaisseurs du milieu, des anciens joueurs notamment ». De plus, le candidat au rachat de Monaco semble « prêt à laisser les clés à des gens compétents » et est « vraiment un type bien, prêt à débarquer tout de suite ».

Quelle réponse de Dmitri Rybolovlev ?

Malgré les difficultés ces dernières saisons et un projet sportif un peu flou, Dmitri Rybolovlev n’a pour le moment aucune intention de vendre le club du Rocher. « Mais pour l’instant, le propriétaire, c’est M.Rybolovlev », indique le proche du dossier. Le propriétaire russe continue probablement à rêver grand pour l’écurie monégasque.