Barça Mercato : Conflit avec Messi, l’analyse de Hermel

Lionel Messi veut quitter le Barça libre cet été en faisant jouer une clause présente dans son contrat. Mais les dirigeants du FC Barcelone réclament la clause de résiliation de 700 millions d’euros. Fred Hermel, correspondant de RMC Sport en Espagne, analyse le conflit opposant les deux camps et essaie d’imaginer l’issue.

Lionel Messi finalement maintenu au Barça ?

Le conflit entre l'Argentin et le Barça est devenu plus important ces deux derniers jours. Hermel estime désormais qu’entre « Messi et le Barça, c’est un imbroglio juridique » qui « se terminera par un accord ou devant un juge ». Or, si l’affaire est porté devant le juge, « ça peut prendre du temps, et ça voudrait dire que Messi serait obligé de rester au Barça ». Sûr de son bon droit, le joueur argentin a pris deux décisions radicales ces derniers jours. La Pulga ne s’est pas présentée à la session de dépistage du coronavirus d’avant-saison du FC Barcelone dimanche et a séché la reprise de l’entraînement lundi. Fred Hermel prévient qu’en agissant ainsi, l’international argentin a manqué à « son obligation professionnelle », a commis « une faute grave » et sera sanctionné pour être « entré dans une guerre personnelle, humaine et juridique avec le Barça ».

Bartomeu relancé par le conflit contre Lionel Messi

Josep Maria Bartomeu avait été éclaboussé par des magouilles avec une société de communication numérique et sa gestion ne faisait pas l’unanimité. Mais au lieu de l’enfoncer, le conflit avec l'Argentin aurait relancé le président barcelonais. Le dirigeant catalan a le soutien de la direction qui verrait désormais en Lionel Messi l’homme à abattre. « Et en face, il y a un président qui est en train de devenir président. C’est au bord du gouffre que Bartomeu parvient à tenir tête à Messi, et il tient le coup. Messi est actuellement l’ennemi de la direction. C’est violent », a expliqué le journaliste.

Pourquoi l’intervention de la Liga ?

La Liga est intervenue dans le conflit entre les deux parties en soutenant le Barça. Selon la ligue espagnole, le capitaine blaugrana ne peut pas faire jouer la clause contenue dans son contrat, car le délai est passé (1er juin dernier). S’il tient absolument à quitter le club cet été, le sextuple Ballon d’Or devra payer sa clause de résiliation fixée à 700 millions d’euros. La Ligue espagnole est donc intervenue parce que « c’est l’organisme qui reçoit la clause » et le chèque extérieur avant de le transmettre au club du joueur. « Donc elle est légitime pour dire si une clause est valable ou pas », conclut le confrère. Le clan de l’Argentin n’approuve pas le verdict de la Liga. Le confère rappelle que selon l’entourage du joueur de 33 ans, la clause présente dans son contrat « est toujours valable à cause du Covid ». Un argument que le natif de Rosario croit valable, puisqu’il « a l’air d’être sûr de lui car il ne va pas travailler ».

Quelle issue au conflit ?

Fred Hermel avoue qu’il ignore « comment l’histoire va se terminer ». En revanche, il pense qu’ « à un moment donné, le père de Messi et le président vont devoir s’asseoir autour d’une table pour négocier un départ avec de l’argent pour un transfert » et que le club catalan « va aller jusqu’au bout pour avoir raison dans ce dossier ».