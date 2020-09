OL Mercato : Mise au point de Memphis Depay sur son avenir

En fin de contrat à l’OL en juin 2021, Memphis Depay avait ouvert la porte à un départ du club rhodanien, non qualifié pour la Ligue des champions. Quelques jours plus tard, l’attaquant fait une mise au point, estimant que ses propos dans L’Équipe ont été déformés.

Memphis Depay, « je n'ai jamais dit que je voulais partir »

Memphis Depay avait déclaré dans le quotidien sportif qu’il « ne pense pas que ne pas jouer l’Europe soit un avantage, car, lorsque l’on joue en Coupe d’Europe, on progresse ». Or, l’OL n’est pas qualifié pour la Ligue des champions et pour la Ligue Europa. Dès lors, l’intention du néerlandais de partir de Lyon a vite fait le tour des médias, surtout qu’il n’a plus qu’un an de contrat chez les Gones. Ayant rejoint sa sélection nationale pendant la présente trêve internationale, Memphis Depay a clarifié ses propos. Il dément avoir exprimé une envie de quitter l’OL. « Je n'ai jamais dit que je voulais partir », a-t-il rectifié dans le média néerlandais NOS. « Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé », a déploré le polyvalent attaquant lyonnais.

Le capitaine de l'OL veut aller au bout de son contrat

Annoncé au FC Barcelone au sein de l’équipe de son compatriote Ronald Koeman, Memphis Depay semble enclin à aller au bout de son bail avec le club de la capitale des Gaules, « j’ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Je me sens bien », a-t-il rappelé, tout en laissant une fenêtre ouverte. « Mais j'ai aussi des rêves. Et je ne l'ai jamais caché », a-t-il glissé. Le rêve de l’ancien joueur de Manchester United a toujours été de rejoindre un club plus grand que Lyon et qui joue régulièrement la Ligue des Champions, comme le Real Madrid, le Barça, la Juventus ou encore Liverpool.