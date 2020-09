OM : Pierre Ménès critique un choix tactique de Villas-Boas

André Villas-Boas a décidé de faire de Dario Benedetto l'avant-centre titulaire de l’ OM. Pierre Ménès estime que l’Argentin n’est pas taillé pour assumer cette tâche.

Pierre Ménès pas convaincu par Dario Benedetto

Arrivé de Boca Juniors l’été dernier, Dario Benedetto a été positionné à la pointe du secteur offensif de l’ OM. Si l’attaquant argentin de 30 ans avait été présenté comme un choix personnel d’André Villas-Boas, Pierre Ménès n’avait pas manqué de souligner que « c’était quand même étrange qu’un avant-centre argentin, aussi âgé, n’ait jamais fait une expérience en Europe » et avait jugé que « ce n’était pas bon signe ». Le journaliste de Canal+ reconnaît toutefois que l’ancien Xeneize « a eu une bonne phase, c’est évident que c’est un mec qui n’est pas maladroit devant le but ». Mais Dario Benedetto « a profité de la bonne période de l’ OM pour marquer quelques buts ». Pour le confrère, l’Argentin est « vraiment le genre d’avant-centre qui est très dépendant de ses coéquipiers. Il a besoin de ballons pour marquer car il ne va pas se créer des opportunités tout seul ». Pour toutes ces insuffisances, Dario Benedetto n’est donc pas le genre d’avant-centre à positionner à la pointe du secteur offensif olympien et le consultant estime que « l’ OM mériterait mieux comme attaquant… »

L’ OM incapable de signer un attaquant mieux que l’Argentin

Pour Pierre Ménès, l’idéal serait que l’Olympique de Marseille signe un attaquant plus performant que Dario Benedetto. Mais le journaliste est convaincu que le club olympien n’envisage même pas cette option, car signer un buteur supérieur à Dario Benedetto « veut dire beaucoup d’argent, et on le sait, l’ OM de l’argent ils n’en ont pas ».