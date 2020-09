PSG : Al-KhelaÏfi dévoile la grande ambition du Paris SG

Le regard sur le PSG a changé depuis que le club a disputé la finale de la Ligue des champions, la première de son histoire. Nasser Al-Khelaïfi en est fier et a espoir que les Rouge et Bleu soient sacrés champion d’Europe très prochainement. Dans le magazine du club de la capitale, le président a annoncé la couleur sur les perspectives du Paris Saint-Germain.

Al-Khelaïfi « plus sûr que jamais d’être sur le bon chemin »

Le PSG a franchi un palier en disputant la finale de la Ligue des champions le 23 août dernier contre le Bayern Munich. Les Parisiens n'ont certes pas remporté la coupe aux grandes oreilles, mais Nasser Al-Khelaïfi est convaincu que son club est désormais compté parmi les grands clubs d'Europe. Il rêve de lendemains meilleurs pour le club de la capitale. « Les regards sur notre club ont changé. Nous sommes désormais définitivement perçus comme une place forte du football international, une institution légitime et performante du sport mondial », a fait remarquer le patron du Paris Saint-Germain. L’équipe de Thomas Tuchel « a fait honneur au maillot, à la grande histoire et à l’esprit de conquête du PSG », selon le dirigeant. Ayant échoué plus d’une fois ces dernières saisons, Paris est parvenu à atteindre la finale grâce à « son incroyable capacité de résilience ». « Plusieurs fois, nous avons chuté, mais chaque fois, nous nous sommes relevés et nous avons fini par trouver notre voie, celle qui n'avait jamais conduit le Paris Saint-Germain aussi haut », a-t-il souligné. Après 9 ans à la tête du PSG, Nasser Al-Khelaïfi voit plus que jamais son équipe proche d’inscrire son nom au palmarès de la Ligue des champions. « La suite ? Regarder vers l’avant, comme toujours. Conserver notre exigence de demain. À 50 ans, nous sommes plus sûrs que jamais d’être engagés sur le bon chemin », a-t-il rassuré.

Le PSG a tout gagné, sauf la Ligue des Champions

Le PSG a fait une saison exceptionnelle malgré les effets de la pandémie de coronavirus qui a stoppé la Ligue 1 en mars 2020. L'équipe de Thomas Tuchel a été déclarée championne de France, après 28 journées. Elle a aussi gagné la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. En Ligue des champions, le Paris SG avait été invaincu en phase de poule et avait terminé 1er du groupe A devant le Real Madrid. En 8e de finale, les Parisiens avaient été battus par le Borussia Dortmund (2-1) lors du match aller en Allemagne, mais avaient obtenu leur qualification en battant le BVB (2-0) au Parc des Princes. Dans le "Final 8" disputé à Lisbonne, l’équipe de Thomas Tuchel a éliminé l’Atalanta Bergame (2-1), puis le RB Leipzig (3-0), avant de perdre la finale contre le Bayern Munich.