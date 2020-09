Stade Rennais : EdF, Camavinga se livre sur sa convocation

Convoqué en équipe de France pour la première fois de sa jeune carrière, le joueur du Stade Rennais FC, Eduardo Camavinga, a été interrogé sur ses premières impressions. S’il reconnaît que cette convocation le remplit d’émotions, le jeune milieu défensif refuse pour autant de s’emballer et envisage une grande carrière avec les Bleus.

Eduardo Camavinga garde la tête sur les épaules

Brillant avec le Stade Rennais FC la saison dernière, Eduardo Camavinga s’est fait remarquer par plusieurs recruteurs. Didier Deschamps, toujours à l’affût des talents pour étoffer l’équipe de France, a également remarqué le milieu défensif rennais de 17 ans. Résultat, le prodige est convoqué avec l’équipe de France pour la toute première fois de sa très jeune carrière. De quoi lui mettre la pression ? « Je ne suis pas stressé, je n'ai pas de pression », a-t-il répondu en conférence de presse ce mardi, alors qu’il est présent au rassemblement de la sélection française à Clairefontaine. Pour Eduardo Camavinga, trois mots résument ses émotions concernant cette première convocation : « Joie, fierté et honneur ». Mais pour l’instant, le prodige breton n’est que convoqué, il n’a pas encore été aligné. Si Didier Deschamps l’aligne contre la Suède samedi ou contre la Croatie mardi prochain, le natif de Miconje (Angola) réalisera « un rêve de gosse… », même s’il n’est encore qu’un enfant et que cela « serait quelque chose de très grand » pour lui et pour ses proches. Mais pour Eduardo Camavinga, cette première convocation devra être le début de grandes ambitions avec l’équipe de France. Et s’il peut devenir samedi ou mardi prochains le troisième plus jeune international de l'histoire des Tricolores, Eduardo Camavinga ne vise pas la précocité, mais la longévité. À cet effet, il est convaincu qu’il faut d’abord « faire un bon stage et… rester le plus longtemps possible » pour réaliser ses ambitions avec les Bleus, l’Euro et même les Jeux Olympiques...

Les vérités de Julien Stéphan sur la convocation du prodige

Interrogé par Téléfoot sur la première convocation d’Eduardo Camavinga, Julien Stéphan a d’abord révélé que Didier Deschamps et son staff « le connaissent très très bien » et « ont suivi sa trajectoire depuis un an ». Autrement dit, cette convocation est le résultat de plusieurs supervisions. Cependant, l’entraîneur breton s’interroge sur le timing de la convocation et estime qu’il est impossible de se prononcer sans avoir vu la pépite bretonne à l’oeuvre en équipe de France. Le technicien de 39 ans préfère faire confiance à Didier Deschamps, car si ce dernier l’a convoqué, « c'est qu'il a estimé que c'était le bon moment pour tout le monde ».