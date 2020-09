LOSC Mercato : Gabriel enfin transféré à Arsenal (Officiel)

Le transfert de Gabriel, du LOSCà Arsenal, est désormais officiel. Le club nordiste a confirmé la vente du défenseur au club londonien ce mardi. Tout comme l'équipe de Premier League.

Le LOSC a transféré Gabriel à Arsenal pour 26 M€

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le LOSC a officialisé le transfert de Gabriel qui s’est engagé avec Arsenal pour 5 saisons. Il est donc lié aux Gunners jusqu’en juin 2025. Le montant du transfert du Brésilien est de 26 M€, hors bonus, selon Transfermarkt. « À 22 ans, Gabriel dos Santos Magalhães poursuivra donc sa carrière en Premier League, sous le maillot d’Arsenal. Le LOSC, qui restera son premier club européen et celui qui lui aura permis de découvrir la Ligue des champions, lui souhaite une très bonne route et la meilleure des réussites », a communiqué le club nordiste.

Le parcours de Gabriel sous le maillot lillois

En provenance d’Avai FC (D2 brésilienne), Gabriel avait signé à Lille OSC en janvier 2017 pour un montant de 3 M€. Il n’avait que 19 ans quand il a débarqué à Lille et en Europe pour la première fois. Mais en trois saisons et demie sous le maillot des Dogues, il s’est imposé comme un roc dans la défense du club. Il a ainsi contribué aux deux qualifications européennes du LOSC ces deux dernières saisons (Ligue des champions en 2019 et Ligue Europa en 2020). Lors de l’exercice dernier, Gabriel a joué 34 matchs, toutes compétitions confondues, dont 24 en Ligue 1 et a marqué un but.

Edu et Arteta saluent la signature du Brésilien

Le directeur technique d'Arsenal, Edu, s'est réjoui de la signature de l'arrière brésilien. « Nous sommes ravis d'avoir signé Gabriel. C'est un joueur que nous suivions depuis un moment et il était sollicité par de nombreux clubs. Nous sommes donc fiers d'avoir conclu ce transfert. Mikel et son staff ont hâte de l'intégrer rapidement », a déclaré le dirigeant londonien sur le site du club. Mikel Arteta a apprécié la polyvalence de la recrue en provenance du LOSC. « Gabriel a de nombreuses qualités qui nous rendront plus forts en défense et collectivement. Il a prouvé avec Lille qu'il était un défenseur avec de nombreux attributs exceptionnels et nous sommes impatients de le voir grandir en tant que joueurs d'Arsenal », a déclaré le manager des Gunners.