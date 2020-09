ASSE : Ruffier rappelé à l'ordre, Ménès voit un acharnement

Stéphane Ruffier est écarté du onze de l'équipe professionnelle de l' ASSE. Poussé vers la sortie par ses dirigeants ce mercato estival, il est loin d'en avoir terminé avec les règlements de compte en interne. Suite à l'avertissement adressé au gardien de but pour non-respect du port de masque dans les locaux du club, Pierre Ménès voit un acharnement de l’AS Saint-Étienne contre ce dernier.

Ménès accuse l'ASSE « d’acharnement grotesque » contre Ruffier

Stéphane Ruffier n’est pas au bout de ses peines à l’ASSE. Le gardien de but écarté du groupe professionnel de l'AS Saint-Étienne a été rappelé à l’ordre par la direction du club dans une lettre recommandée. En effet, le joueur de 33 ans a été épinglé pour le non-respect des règles sanitaires dans les locaux du club ligérien. Il a été aperçu au centre sportif Robert-Herbin avec son masque baissé délibérément ou carrément retiré selon L’Équipe. Alors que l’ASSE a précisé qu’il s'agit d'une procédure administrative concernant « tous les multirécidivistes », Pierre Ménès évoque un acharnement contre le portier et crie au scandale. « L’acharnement devient tellement grotesque, la ficelle de l’écœurement tellement grosse. Ce ne sont pas des méthodes et c’est scandaleux », a commenté le consultant de Canal+, sur Twitter. « Oui Stéphane Ruffier n’est pas le seul à avoir reçu une lettre, mais y a un autre joueur dans sa situation ? Continuez à ne rien vouloir voir. Tout est parfait, absolument parfait », a glissé le chroniqueur ensuite.

Un choix sportif contesté par Stéphane Ruffier ?

Notons que le gardien de but natif de Bayonne a perdu son statut de N°1 à l’ASSE au profit de Jessy Moulin depuis février 2020. Il a ensuite été mis à pied un temps, puis désormais écarté du groupe professionnel. Claude Puel, entraineur et manager général de l’AS Saint-Étienne, estime que Stéphane Ruffier refuse tout simplement d'accepter le choix sportif du staff technique, ce que conteste le concerné, par ailleurs décidé à aller au bout de son contrat qui expire le 30 juin 2021.