Dijon FCO Mercato : Alfred Gomis prolonge son contrat (Off)

Le Dijon FCO accorde son entière confiance à Alfred Gomis. Le club bourguignon a en effet offert un contrat d’une saison supplémentaire au gardien de but, alors qu’il lui en restait encore trois.

Dijon FCO : Alfred Gomis rempile jusqu’en 2024

Initialement lié au Dijon FCO jusqu’au 30 juin 2023, Alfred Gomis a blindé son contrat d'une saison supplémentaire ce mardi. Son bail est désormais valide jusqu’à fin juin 2024 au sein de l’équipe des Rouges. « C’est avec grand plaisir que le DFCO officialise la prolongation de contrat d’Alfred Gomis. En à peine une saison, il est devenu un véritable pilier au sein de l’effectif dijonnais », a indiqué le DFCO sur son site internet. Le portier formé au Torino FC (Italie) avait réussi 6 clean sheet (victoires sans encaisser de buts) en 19 matchs de Ligue 1 disputés la saison dernière. Il avait été élu logiquement meilleur joueur par les supporters dijonnais.

Alfred Gomis se réjouit de sa prolongation, le président Delcourt aussi

L’Italo-Sénégalais se dit heureux de prolonger son aventure en Bourgogne où il est arrivé en août 2019, soit il y a juste un an. « Nous avons trouvé un accord. C’est une bonne solution pour le club et pour moi-même. Je continue avec plaisir l’aventure au DFCO. Le projet me plaît, l’ambiance est bonne et je peux continuer de progresser, avec un rôle important au sein du collectif », s’est-il réjouit. Le président du Dijon FCO se félicite également de la signature du portier de 27 ans. « Alfred Gomis dégage et transmet une grande sérénité au sein du groupe. C’est un compétiteur né, toujours positif et ambitieux. Je suis convaincu qu’il nous fera encore gagner des points grâce à ses performances et son état d’esprit », a souligné Olivier Delcourt.