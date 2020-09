RC Lens - PSG : Demande de dérogation, le RCL fixé vendredi

Le RC Lens espère affronter le PSG devant plus de 5 000 supporters, le jeudi 10 septembre prochain. La réponse à la demande de dérogation du Racing Club devrait être tranchée par la préfecture du Pas-de-Calais ce vendredi 4 septembre.

RC Lens - PSG devant 16 000 supporters, le 10 septembre ?

Pour son premier match à Bollaert en Ligue 1 et la réception du PSG dans huit jours, le RC Lens veut accueillir ses supporters en grand nombre. Pour ce faire, les dirigeants du club promu dans l’élite ont transmis une requête auprès des autorités locales afin de jouer devant 16 000 spectateurs au moins. Concrètement, le Racing Club souhaite la hausse de la jauge fixée à 5 000 spectateurs par le gouvernement. La préfecture devrait faire connaitre sa réponse à la direction des Sang et Or lors de leur rencontre prévue vendredi. Le match entre le RC Lens et le PSG, comptant pour la 2e journée de la Ligue 1 et initialement programmé le samedi 29 août dernier, a été reporté à la demande des Parisiens qui ont souhaité un temps de récupération après leur participation au "Final 8" de la Ligue des Champions entre le 12 et le 23 août dernier.

Castanier avait annoncé la couleur au sujet de la dérogation

Bien avant la réponse officielle préfectorale, Alain Castanier, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, avait donné des indices. « Cela dépendra essentiellement de la situation et du contexte sanitaire local », avait-il indiqué sur la radio Horizon. « S’il y a une propagation du virus et que des gens risquent leur vie à se regrouper, probablement qu’il n’y aura pas de dérogation au-delà de la jauge nationale des 5 000 spectateurs autorisés. C’est vraiment la santé des gens qui nous guidera », avait-il prévenu.