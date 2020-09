OGC Nice Mercato : Rivère, départ accordé à Tameze et Cyprien

L’ OGC Nice doit dégraisser son effectif cet été. Le président niçois Jean-Pierre Rivère ne retiendra pas Adrien Tameze et Wylan Cyprien en cas d’offre intéressante.

OGC Nice : bon de sortie pour Adrien Tameze et Wylan Cyprien

Jean-Pierre Rivère était l’invité de Téléfoot hier lundi. Le président du Gym a évoqué le mercato estival. Les Niçois ont décidé de dégraisser cet été. À cet effet, Adrien Tameze et Wylan Cyprien sont sur le départ. « Ce sont des joueurs qui ont des bons de sortie, qui étaient programmés pour partir et qui le sont toujours », a déclaré Jean-Pierre Rivère. Ces deux joueurs entrent dans la catégorie des joueurs que l’ OGC Nice peut libérer cet été suivant le règlement propre à l’équipe et les dirigeants aiglons travaillent à leur départ. « On a des engagements avec nos joueurs notamment les deux premières années au cours desquelles on ne laisse généralement partir personne, et puis ensuite on peut ouvrir des portes. Pour ces deux joueurs, on a ouvert les portes à un transfert cet été et on travaille là-dessus », a expliqué le dirigeant de la formation azuréenne.

Jean-Pierre Rivère exclut toute braderie

Adrien Tameze et Wylan Cyprien ont un bon de sortie, mais ils ne seront pas bradés. Pour signer ces deux joueurs, les prétendants doivent remplir deux critères, à savoir convenir à ces joueurs et transmettre une offre séduisante aux dirigeants de l’ OGC Nice. Sans ces deux conditions, Adrien Tameze et Wylan Cyprien ne pourront pas être signés. « Soit on trouve un club qui leur convient d’une part et qui nous convient dans les conditions financières d’autre part et ils partiront soit ils seront parmi nous », a prévenu Jean-Pierre Rivère. En cas d’absence d’offre, l’ OGC Nice se fera un plaisir de les conserver. « Encore une fois, que ce soit Adrien ou Wylan, ce sont deux joueurs de grande qualité. Nous n’avons aucun problème avec eux et on les apprécie beaucoup », a conclu le patron des Aiglons.