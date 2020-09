OL Mercato : Colère de la direction contre Reine-Adélaïde

Jeff Reine-Adélaïde veut quitter l’ OL cet été en raison de son temps de jeu famélique et l’a exprimé de façon frontale. Une sortie médiatique qui aurait agacé les dirigeants de l’ Olympique Lyonnais, lesquels prépareraient une réponse pour le joueur de 22 ans.

Jeff Reine-Adélaïde veut partir de l’ OL

Blessé pendant de longs mois la saison dernière, Jeff Reine-Adélaïde a travaillé d’arrache-pied pour retrouver sa condition physique. Le milieu de terrain a cependant l’impression d’avoir dépensé autant d’énergie pour pas grand-chose. En effet, Rudi Garcia lui a accordé seulement 24 minutes de jeu (contre le Dijon FCO) depuis le début de la nouvelle saison de Ligue 1. Mécontent de sa situation, l’ancien Angevin a rencontré son entraîneur et ses dirigeants pour corriger cela. Il n’a eu droit qu’à des promesses qui n’ont jamais été tenues. Pour l’ex-Gunner, cette situation dangereuse pour sa progression ne peut durer. Il veut quitter l’ OL cet été et l’a fait savoir dans une sortie médiatique.

Vers une sanction de Lyon contre le milieu de terrain ?

La sortie de Jeff Reine-Adélaïde aurait été très mal accueillie par les dirigeants lyonnais. Dans “Top of the Foot” sur les antennes de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi annonce qu’après avoir découvert l’interview de Jeff Reine-Adélaïde, les dirigeants de l' OL ont éprouvé « beaucoup de colère, beaucoup d’agacement... » Le journaliste ajoute que la formation rhodanienne « va peut-être réagir de manière officielle ou officieuse via un discours porté chez certains journalistes, mais en tout cas, on (l’OL) ne comprend pas du tout cette sortie ». Reste à voir la nature de la réaction des dirigeants lyonnais contre l’international Espoir français.