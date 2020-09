ASSE Mercato : Puel clarifie pour Khazri, Boudebouz et Ruffier !

Claude Puel s’est prononcé sur les situations de Khazri, Boudebouz et Ruffier à l’ ASSE. L’entraîneur de l’A Saint-Étienne a démenti avoir poussé vers la sortie plusieurs cadres de l’équipe sans pour autant démentir son choix de se passer des services de certains d’entre eux.

ASSE Mercato : Claude Puel dément pour Debuchy, Kolodziejczak et M'Vila

Claude Puel est engagé à l’ ASSE dans une démarche de rajeunissement de l’effectif. Le technicien des Verts se passe pour ce faire de plusieurs joueurs. Cette décision ou vision sportive ne signifie pas qu’il a indiqué la porte à tous les joueurs expérimentés. Dans le “of the Foot sur RMC”, le coach stéphanois dément en disant : « Quand vous parlez des cadres que, soi-disant, j'écarterais, je joue avec Mathieu Debuchy, Jessy Moulin et Timothée Kolodziejczak, Yann M'Vila est entré lors du dernier match. Donc il faut faire attention à cette volonté de noircir le tableau. » Si ces 4 joueurs cadres et expérimentés sont selon lui toujours dans ses plans et qu’il est heureux de travailler avec eux, la situation est bien différente pour d’autres.

Khazri, Boudebouz et Ruffier plus dans les plans

En ce qui concerne les cas « Khazri, Boudebouz et Ruffier » qu’il ne fait pas jouer, Claude Puel a répondu « Oui, et alors ? Les équipes se régénèrent aussi toutes les saisons. Et encore une fois, je suis très heureux de voir les cadres qui se sont bien inscrits dans cette évolution et de voir des jeunes apparaître qui sont le futur de l' ASSE. » Un joueur traverse particulièrement un désert à l’As Saint-Étienne depuis la désignation de Claude Puel et c’est Stéphane Ruffier. Sa situation semble la plus définitive des trois dernières évoquées par l’entraîneur. D’après lui, le légendaire portier des Verts n’a pas accepté son choix sportif et c’est ce qui a favorisé sa situation actuelle.

Ruffier, le point de non-retour atteint à l'AS Saint-Étienne

« Mais c'est vrai qu'en plus de 20 ans de métier d'entraîneur, je n'avais jamais hérité de telles déclarations après avoir mis un joueur au repos. J'ai été très surpris. Ce joueur s'est mis hors-jeu avec tout le comportement et les déclarations de son agent », confie l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne en parlant de Stéphane Ruffier. Il ajoute ensuite : « J’ai envie de travailler avec des joueurs qui ont envie d'avancer et avec lesquels j'ai envie de me projeter. »

Au tout début de l’affaire, il aurait été demandé à Stéphane Ruffier de se désolidariser des propos de son agent, chose qu’il aurait refusée. Depuis lors, le portier ne joue plus au sein de l’équipe de Claude Puel.