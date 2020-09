ASSE Mercato : Nagatomo à l’OM, bonne nouvelle pour Sainté ?

L’arrivée de Yuto Nagatomo à l’OM pourrait arranger les affaires de l' ASSE, désireuse de signer Christopher Rocchia cet été. L’AS Saint-Etienne va cependant devoir déjouer la concurrence d’autres prétendants attirés par le profil du latéral gauche de l'Olympique de Marseille.

Christopher Rocchia poussé vers l’ ASSE par Yuto Nagatomo ?

L’OM a signé le Japonais Yuto Nagatomo pour concurrencer Jordan Amavi au poste de latéral gauche. C’est la preuve qu’André Villas-Boas ne bluffait pas quand il déclarait ne pas avoir besoin de Christopher Rocchia, de retour de prêt au FC Sochaux la saison dernière. Le latéral gauche de 22 ans ne sera donc pas conservé par l’Olympique de Marseille et devra se trouver un autre club cet été. Ce qui ne devrait poser aucun problème puisque plusieurs clubs, dont l' ASSE, seraient attirés par son profil, à en croire Foot Mercato.

Christopher Rocchia, un bon coup pour les Verts ?

Le renforcement du côté gauche de la défense est une priorité du recrutement estival de l’ ASSE. Gabriel Silva est régulièrement victime de blessure et Miguel Trauco ne s’est pas montré à son avantage. Une situation qui aurait motivé l’AS Saint-Etienne à s’intéresser au profil de Christopher Rocchia, brillant avec le FC Sochaux la saison dernière. De plus, le jeune Olympien serait signé sous forme de prêt. En ces temps de crise économique, cette option favoriserait les recruteurs stéphanois.

Les Verts confrontés à une concurrence pléthorique pour le Marseillais

Mais pour signer le latéral gauche phocéen, l’ ASSE doit déjouer les convoitises des autres clubs annoncés à ses trousses. Toujours selon le site sportif, Christopher Rocchia serait également convoité à l'étranger par Lucerne (Suisse), Heerenveen (Pays-Bas) et en France par l'ESTAC (Ligue 2). Entre une concurence pléthorique et un projet sportif qui devra d'abord convaincre le défenseur olympien, l'AS Saint-Etienne devra sortir de solides arguments pour espérer rafler la mise.