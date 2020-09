RC Lens - PSG : Cas de Covid-19, mise au point de la Ligue

Avant son match contre le RC Lens, le PSG a signalé deux cas suspects de Covid-19 au sein de son équipe, lundi. Face à la menace qui plane sur la rencontre, le directeur général de la Ligue de Football Professionnel est monté au créneau pour rassurer.

RC Lens - PSG n'est pas menacé selon la LFP

En attendant de recevoir le PSG jeudi 10 septembre, le RC Lens s’inquiète en raison de la situation du club de la capitale. Les Parisiens ont en effet signalé lundi avoir recensé deux cas suspects de coronavirus dans leur effectif. Pour lever tout doute sur l’éventualité d’un report de la rencontre, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a fait une mise au point dans L’Équipe. « On attend d’être notifié par le club [le Paris SG, ndlr]. Ensuite, on transmettra au besoin à la commission nationale Covid, qui se mettra en contact avec le médecin du PSG », a indiqué Didier Quillot. En effet, la LFP prendra une décision « en fonction du nombre de cas réellement positifs et elle fera une recommandation » selon ses explications. Elle rappelle par ailleurs que son « protocole indique bien clairement que c’est à partir de 4 cas positifs sur une semaine, que le virus est considéré comme circulant et que le match peut être reporté ». Par conséquent, le match entre le RC Lens et le PSG « n’est donc pas remis en cause » pour l’instant, d’après Didier Quillot.

Pas de deuxième report à ce jour

Rappelons que cette opposition compte pour la 2e journée de la Ligue 1. Initilament prévue le samedi 29 août, elle a été repoussée par la LFP, sur demande du PSG qui venait de participer au ''Final 8'' de la Ligue des champions, jusqu'en finale. À huit jours du match prévu au Stade Bollaert, un deuxième report n'est donc pas envisagé pour le moment.