OM Mercato : Yuto Nagatomo suscite déjà de grosses réserves

L’OM a signé Yuto Nagatomo pour renforcer le côté gauche de son secteur défensif. Si André Villas-Boas salue l’expérience du défenseur japonais, ce dernier ne fait toutefois pas l’unanimité chez les supporters de l’Olympique de Marseille.

Yuto Nagatomo, un joueur expérimenté dans le vestiaire marseillais

Désireux de trouver un concurrent pour Jordan Amavi, l’OM a finalement signé le Japonais Yuto Nagatomo, libre depuis son départ de Galatasaray cet été. Un choix validé par André Villas-Boas qui a mis en avant l’expérience du latéral gauche nippon. En effet, après avoir fait ses débuts au pays, Yuto Nagatomo a débarqué à l’Inter Milan (2011-2018) où il a participé à plusieurs matchs de Coupe d’Europe, puis à Galatasaray (2018-2020) où il a marqué 3 buts en 49 apparitions. De plus, le latéral gauche a trouvé le chemin des filets 4 fois en 122 rencontres avec la sélection japonaise. A 33 ans (34 ans le 12 septembre prochain), c’est donc un joueur très expérimenté qui débarque à l’Olympique de Marseille.

Un gros bémol au profil du Japonais

Dans une intervention sur Le Phocéen, Najet Rami déclare ne pas comprendre la logique qui a motivé les recruteurs marseillais à signer le Japonais. Selon la supportrice olympienne, Yuto Nagatomo « a été très bon à l’Inter Milan » et est un joueur qui court vite, mais « son âge et son passage en Turquie » n’en font pas une bonne prise pour l’OM. Najet Rami assure que la nouvelle recrue olympienne est techniquement très limitée et ne sait pas centrer. Enfin, pour Najet Rami, même si l’ancien Intériste est « un soldat » qui « donne toujours tout sur le terrain », l’Olympique de Marseille aurait été mieux inspiré de « recruter un jeune pour le faire progresser ».