As Monaco Mercato : Les premiers mots de Kevin Volland !!

Dans les tuyaux ces derniers jours, l’As Monaco vient d’officialiser l’arrivée de Kevin Volland sous ses couleurs. Le joueur a signé un contrat de 4 saisons qui le lie donc au club jusqu’en juin 2024.

L'As Monaco officialise la signature d'un attaquant

Kevin Volland, le nouvel attaquant allemand de l’As Monaco a débuté sa carrière de footballeur à 1860 Munich, son club formateur. Il a ensuite rejoint 1899 Hoffenheim avec qui il a pu intégrer la sélection d’Allemagne en 2014. Recruté par le Bayer Leverkusen, il totalise 10 sélections et 1 but inscrit avec la Mannschaft. Kevin Volland arrive à l’ASM avec un statut de joueur expérimenté, le type de profil que recherchait Niko Kovac, le coach monégasque. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Kevin Volland. L’attaquant international allemand, 28 ans, s’est engagé avec les Rouge et Blanc pour 4 saisons, jusqu’en juin 2024 », confirme le communiqué du club du Rocher annonçant le transfert de l'attaquant.

Oleg Petrov salue la signature de Kevin Volland à l’ ASM

Oleg Petrov, le Vice-président Directeur Général de l’As Monaco, a salué cette signature de Kevin Volland. « Aujourd’hui nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée de Kevin Volland. Kevin est un joueur talentueux et expérimenté, complet, avec une solide expérience en Bundesliga, en Coupe d’Europe mais aussi au niveau international », affirme le dirigeant monégasque avant d’ajouter : « Son arrivée démontre notre volonté de renforcer l’effectif avec des profils bien précis. »

Le joueur s’est lui aussi exprimé avec une forte envie de prendre part aux prochains matchs de son nouveau club. « Je remercie les dirigeants de l’AS Monaco pour la confiance témoignée. Je suis ravi de rejoindre ce club avec une grande histoire et des ambitions fortes. J’ai suivi les premiers résultats de l’équipe, j’ai maintenant hâte de rejoindre le groupe et de me mettre au travail pour apporter mes qualités. » L' ASM n'a donné aucun détail sur les conditions financières de ce transfert. Bien qu'estimé à 28 millions d'euros, le transfert de Kevin Volland aurait été négocié autour de 15 millions d'euros, selon le site Transfermark. Attaquant prolifique, Kevin Volland compile 77 buts et 62 passes décisives en 247 matchs de Bundesliga.