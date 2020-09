PSG : Covid-19, grosse inquiétude pour le Brésilien Neymar

Alors que certains de ses coéquipiers sont suspectés d’avoir attrapé le coronavirus, Neymar pourrait aussi avoir été contaminé. La star brésilienne du PSG a fréquenté le même endroit que ses coéquipiers durant ses vacances.

Neymar positif au Covid-19 ?

Quelques joueurs du PSG sont suspectés d’avoir contracté le coronavirus. Il s’agit d’Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi. Les trois Argentins ont profité des quelques jours de vacances qui leur ont été accordés pour rallier Ibiza. C’est dans la cité balnéaire espagnole qu’ils auraient été contaminés. La liste des cas suspects pourrait s’allonger côté parisien. Comme le révèle L’Équipe, Neymar aurait été infecté. Le quotidien sportif révèle que l’attaquant brésilien a aussi séjourné à Ibiza où il aurait croisé ses coéquipiers argentins. Comme Neymar, Marco Verratti et Keylor Navas se sont aussi rendus à Ibiza pendant leurs congés. Tous les joueurs parisiens passeront des tests jeudi lors de la reprise de l’entraînement.

Vers un nouveau report de Lens - PSG ?

Alors que des doutes planent côté parisien, la tenue de la rencontre contre le RC Lens soulève également des inquiétudes. Cité par le journal national, Didier Quillot a indiqué que le match pourrait être reporté. Le président de la LFP a rappelé que « c’est à partir de 4 cas positifs sur une semaine, que le virus est considéré comme circulant et que le match peut être reporté ». Pour le moment, aucune décision n’a encore été arrêtée. La Ligue attend la confirmation du PSG après les tests que doivent effectuer ses joueurs et son staff. Le match entre Lens et Paris avait déjà été reporté au 10 septembre à la demande du Paris Saint-Germain. La rencontre était initialement prévue le 29 août.