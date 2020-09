ASSE Mercato : Après Khazri et M’Vila, Diony pisté en Turquie

Décidément, les joueurs de l’ ASSE ont la cote en Turquie ! Après Wahbi Khazri et Yann M’Vila, c’est au tour de Loïs Diony de faire l’objet de l’attention d’un club de Süper Lig.

ASSE : Offre de Kayserispor pour Loïs Diony

Pour aider l’ASSE à se débarrasser de ses joueurs indésirables, la Turquie pourrait jouer un grand rôle. En plus de Wahbi Khazri courtisé par Trabzonspor, le nom de Yann M’Vila a été coché par Galatasaray. Et ce n’est pas tout ! Loïs Diony est aussi annoncé dans le viseur d’une formation turque. Selon les indiscrétions de Manu Lonjon, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne intéresse Kayserispor. Et pour matérialiser leur intérêt, les Tigres d’Anatolie ont fait une proposition au club et au joueur de 27 ans, selon le journaliste, qui croit savoir que « l’ASSE n’est pas très exigeante sur le montant de l’opération, mais plutôt sur ses modalités et ses conditions avec le club turc ». Le journaliste assure sur Twitch que la piste Loïs Diony à Kayserispor « est crédible ». « Quand le joueur sera d’accord, Sainté accélérera, mais ce n’est pas encore le cas », a-t-il précisé en conclusion.

Loïs Diony, un vrai flop chez les Verts !

Recruté au Dijon FCO en juillet 2017 pour 10 M€ (plus gros transfert de l'histoire de l'ASSE), Loïs Diony est l’un des flops dont Claude Puel veut se débarrasser d’ici le 5 octobre, date de la fermeture du marché estival des transferts. En 65 matchs disputés avec l’ASSE, toutes compétitions confondues, le natif de Mont-de-Marsan a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives. Le club ligérien peine à transférer l’ancien buteur dijonnais car il n’intéresse pas grand monde. Proposé dernièrement au RC Lens, Loïs Diony n’a pas emballé le club promu. En janvier 2018, les Verts avaient tenté en vain de le placer à Bristol City mais le club de D2 anglaise avait renvoyé l'avant-centre à Saint-Étienne à la fin de son prêt de six mois. Il n'avait pas marqué de but en 7 matchs disputés en Championship.