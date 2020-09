PSG Mercato : Leipzig, Upamecano répond à l'intérêt de Paris

Dayot Upamecano fait partie des défenseurs courtisés par le PSG, qui cherche le successeur de Thiago Silva engagé par Chelsea. Interrogé sur l’intérêt du club des Parisiens, le néo-Tricolore a botté en touche !

PSG : Upamecano, « je reste focalisé sur la sélection »

En quête d’un arrière central, le PSG ne lâche pas Dayot Upamecano, crédité d’une brillante participation à la Ligue des champions. Convoqué pour la première fois en Équipe de France, le joueur du RB Leipzig a répondu de façon évasive à l’intérêt du Paris Saint-Germain. « Le Paris SG, c’est la meilleure équipe en France, mais je reste focalisé sur la sélection. Ça me donne encore plus de force de voir des clubs me solliciter », a déclaré le défenseur de 22 ans, en conférence de presse. Il a confirmé par ailleurs l’intérêt et des contacts avec d’autres clubs, sans les citer. « Je parle avec des clubs, c’est vrai, mais je ne suis pas pressé et on verra ce qu’il va passer après », a fait savoir Dayot Upamecano. Notons que le mercato estival ferme ses portes le 5 octobre 2020.

Qui est Dayot Upamecano ?

Né à Évreux (France) le 27 octobre 1988, Dayot Upamecano a été formé à Valenciennes FC (2013-2015). Il avait été transféré au RB Salzbourg en Autriche en juillet 2015, pour un montant de 2, 2 M€, sans avoir joué en Ligue 1. Deux saisons plus tard, la cible du PSG a été cédée à l’autre club de l’écurie Red Bull, le RB Leipzig. Débarqué en Allemagne en janvier 2017, le Français est devenu progressivement un crack de l'équipe du jeune entraineur Julian Nagelsmann (33 ans). D’après Transfermarkt, la valeur de Dayot Upamecano est de 45 M€, et depuis sa prolongation le 31 juillet 2020, il est sous contrat jusqu’en juin 2023.