ASSE Mercato : Puel évoque la prolongation d’Hamouma

A l’ ASSE, Romain Hamouma est un cadre du vestiaire. Mais contrairement à Yann M’Vila et Wahbi Khazri, il est maintenu par Claude Puel dans son groupe. Le coach des Verts évoque même la possibilité de prolonger le contrat du polyvalent ailier, qui prend fin en juin 2021.

ASSE : Puel envisage la prolongation du contrat d'Hamouma

Ce début de saison, Yann M’Vila (30 ans), Ryad Boudebouz (30 ans), Stéphane Ruffier (33 ans) et Wahbi Khazri (29 ans passés depuis février) ont été écartés par le manager général de l'ASSE. Romain Hamouma, lui, bénéficie de la confiance de Claude Puel. Et lors du premier match de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, il a justifié sa présence parmi les joueurs retenus par l’entraineur des Verts. L'attaquant de 33 ans a réussi un doublé contre le FC Lorient (2-0) dimanche, au stade Geoffroy-Guichard. À l’issue du succès de l’ASSE, il a été désigné logiquement "homme du match". Convaincu qu’il ne s’est pas trompé dans son choix, Claude Puel n’écarte pas la possibilité de prolonger le contrat de Romain Hamouma. « Une prolongation ? On verra ça ensemble tranquillement, en temps voulu », a-t-il répondu sur RMC Sport.

Claude Puel croise les doigts pour Romain Hamouma

Pour la suite de la saison, le technicien des Stéphanois souhaite que son nouveau buteur soit épargné par « des pépins physiques qui l’ont empêché de s’exprimer pleinement » lors des dernières saisons. « Je souhaite qu’il trouve une régularité de performances à la hauteur de ses qualités techniques et de son intelligence de jeu », a exprimé Claude Puel. Romain Hamouma défend le maillot vert de l'ASSE depuis 2012. Il vient ainsi d'entamer sa 9e saison dans le Forez.