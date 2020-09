PSG : Covid-19, la reprise des entraînements repoussée ?

Le PSG a confirmé 3 cas positifs au test du Covid-19 ce mercredi, alors que Thomas Tuchel a fixé la reprise des entrainements à ce jeudi 3 septembre. Vu cette nouvelle donne, il est probable que l’équipe ne reprenne pas l'entrainement tout de suite.

PSG : Menace sur la reprise des entraînements !

Après quelques jours de repos, le PSG doit retrouver le Camp des Loges ce jeudi. Toutefois, une réelle menace plane sur la reprise des entrainements du PSG depuis que le club a officialisé trois contaminés à la Covid-19. « Trois joueurs du Paris Saint-Germain sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours », a communiqué le club de la capitale cet après-midi. Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar sont les trois joueurs contaminés selon L’Équipe. Le Brésilien s'est également rendu à Ibiza pendant les congés, après la Ligue des Champions et s'est ainsi exposé à la pandémie. Le PSG prévoit évidemment de nouveaux tests lors de la reprise, mais l’entraînement proprement dit pourrait être repoussé, selon les indiscrétions du quotidien sportif.

Le PSG a une semaine pour préparer son match contre le RC Lens

Le Paris Saint-Germain doit affronter le RC Lens au stade Bollaert le jeudi 10 septembre, lors de la 2e journée de Ligue 1. Cette rencontre était initialement prévue le samedi 29 août mais elle a été reportée à la demande des Parisiens qui avaient joué la finale de la Ligue des champions le 23 août. L'équipe de Thomas Tuchel n'a donc plus qu'une semaine pour préparer son premier match du championnat contre le Racing Club.