OL Mercato : Encore un candidat anglais pour Bertrand Traoré

L’avenir de Bertrand Traoré s’écrit en pointillés avec l’OL. L’attaquant pourrait retourner en Premier League où un promu s’intéresserait au profil de l’international burkinabé.

Bertrand Traoré dans le viseur d’un promu anglais ?

Bertrand Traoré ne devrait pas disputer une quatrième saison avec l’Olympique lyonnais. L’attaquant de 24 ans ne donne plus satisfaction à sa direction. Son nom revient avec récurrence parmi les indésirables de l’OL. Dans le dur à Lyon, le Burkinabé (52 sélections/8 buts) pourrait rentrer en Angleterre cet été. Sky Sports vient de révéler l’identité d’un nouveau prétendant pour Traoré. Le média britannique assure que Fulham, promu en Premier League, est intéressé par le profil de l’ailier. Les Cottagers auront fort à faire pour enrôler le Burkinabé. La même source avait dévoilé il y a quelques jours que l’attaquant lyonnais était sur les tablettes de quatre autres clubs anglais. Leicester, Crystal Palace, Newcastle et Everton étaient présentés comme des courtisans du joueur passé par Chelsea.

La sortie inévitable pour Traoré ?

Arrivé à Lyon en 2017, Bertrand Traoré n’est plus un titulaire dans l’effectif de l’Olympique Lyonnais. De plus, le natif de Bobo-Dioulasso n’entre plus dans les plans de Rudi Garcia. Le coach de l’OL n’a plus fait appel à Traoré depuis la finale de la Coupe de la Ligue perdue contre le PSG. L’attaquant burkinabé avait d’ailleurs loupé son penalty durant la séance des tirs au but. À deux ans de l’échéance de son contrat, il devrait quitter Lyon. La vente de Traoré pourrait rapporter 15 millions d’euros au club rhodanien alors que les Gones avaient déboursé 10 millions d’euros pour s’attacher ses services.