OL : Arrêt de la Ligue 1, Aulas exige un dédommagement !

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a remis le couvert en ce début de saison 2020-2021. Il demande une compensation à la LFP pour le préjudice subi du fait de l’arrêt brutal de la saison 2019-2020.

Aulas réclame plus de 100 M€ à la LFP

Jean-Michel Aulas n’a pas fini de régler ses comptes avec la Ligue de Football Professionnel, relativement à la saison dernière écourtée. Il exige la réparation des dommages causés à son club, suite à l’arrêt prématuré du championnat. En effet, Le Parisien révèle que le président de l’OL a écrit à la LFP pour lui réclamer près de 117 M€. L'instance du football professionnel avait mis fin officiellement à la Ligue 1 et Ligue 2 le 30 avril 2020, après un mois et demi de suspension. Les deux compétitions nationales avaient ainsi été stoppées brutalement à la 28e journée en raison de l’épidémie de coronavirus. Une décision jugée précipitée, étant donné que la Bundesliga (Allemagne), la Premier League (Angleterre), la Liga (Espagne) et la Serie A (Italie) avaient finalement repris et étaient allés à leurs termes.

L'OL sans coupe d'Europe, un gros manque à gagner !

Notons que l’OL a terminé le championnat tronqué à la 7e place et n’est donc qualifié pour aucune coupe d’Europe. Et sans la Ligue des champions ou la Ligue Europa, le club rhodanien perd des dizaines de millions d’euros. De plus, le club peut voir certains de ses joueurs ambitieux comme Memphis Depay envisager de quitter le club.