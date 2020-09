FC Nantes Mercato : Bientôt la fin du feuilleton Luis Suarez

À la quête d’un nouvel attaquant, le FC Nantes avait coché le nom de Luis Suarez. Mais l’obtention de la signature de l’avant-centre colombien s’avère compliquée pour le club des bords de l’Erdre.

Luis Suarez s’éloigne encore du FC Nantes

Depuis les arrivées de Pedro Chirivella et Jean-Charles Castelletto, le FC Nantes n’a plus accueilli de recrue. La direction du FCN espérait signer un nouveau renfort offensif en la personne de Luis Suarez. L’attaquant colombien sort d’une bonne saison au Real Saragosse où il était prêté par Watford. Le joueur de 22 ans a signé 19 buts et 6 passes décisives en 39 apparitions avec le club de D2 espagnole. Avec ses performances, l’avant-centre a également tapé dans l’œil d’autres écuries européennes. L’une d’entre elles serait même sur le point de rafler la mise. A Bola révèle en effet que Luis Suarez pourrait rejoindre le Benfica Lisbonne.

Luis Suarez alternative à Edinson Cavani

Pour le journal portugais, Benfica a coché le nom de Luis Suarez suite à son échec dans le dossier Edinson Cavani. Le buteur uruguayen est libre depuis la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. Mais ses exigences salariales font reculer ses nombreux prétendants, dont le dernier en date était le Benfica. Le club lisboète veut donc recruter l’avant-centre de Watford pour oublier la piste Cavani. Reste maintenant à convaincre le joueur et son club. Relégué en Championship, les Hornets comptent sur Suarez pour retrouver la Premier League la saison prochaine. Le club anglais serait tout de même disposé à lâcher son buteur contre 15 millions d’euros. Un montant que le FC Nantes n’a pas réussi à offrir pour l’attaquant colombien.