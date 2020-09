Barça Mercato : Lionel Messi bientôt poursuivi en justice ?

Lionel Messi veut quitter le Barça cet été en faisant jouer une clause présente dans son contrat. Les dirigeants du FC Barcelone ne l’entendent pas de cette oreille et menaceraient déjà de poursuivre l’Argentin en justice au cas où il serait autorisé par la FIFA à les quitter.

La FIFA au secours de Lionel Messi ?

Dans le conflit qui l’oppose au Barça, Lionel Messi pourrait recevoir l’aide de la FIFA. Si la Liga a déjà pris fait et cause pour le FC Barcelone, la fédération internationale pourrait prendre le parti du génie argentin. En effet, les dirigeants barcelonais bloquent le départ de l’international argentin au motif qu’il doit d’abord payer sa clause de résiliation de 700 millions d’euros. Mais la FIFA pourrait autoriser le natif de Rosario à quitter le club catalan en se basant sur l’autre clause, à savoir celle qui lui permet de partir libre chaque fin de saison. Les dirigeants blaugranas n’excluent pas cette hypothèse et auraient déjà envisagé leur riposte.

Une plainte contre l’Argentin en cas de départ autorisé par la FIFA

Selon les informations de la Cadena Ser, les dirigeants du Barça auraient décidé de saisir la justice contre Lionel Messi en cas de départ autorisé par la FIFA sans une activation de la clause de résiliation de 700 millions d’euros. Dans le conflit avec le sextuple Ballon d’Or, c’est désormais un avis défavorable de la FIFA que Josep Maria Bartomeu et son staff semblent redouter. Les dirigeants barcelonais seraient convaincus qu’aucun club ne peut payer les 700 millions d’euros réclamés pour le départ de Lionel Messi.