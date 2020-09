ASSE Mercato : Yohan Cabaye évoque des pistes pour rebondir

L’ ASSE n’a pas retenu Yohan Cabaye dont le contrat a expiré le 30 juin dernier. Le milieu de terrain est du coup à la recherche d’un nouveau club. Il a annoncé des touches, mais sans intérêt.

ASSE : Cabaye a « des pistes pas trop intéressantes »

Laissé libre par l’ASSE, Yohan Cabaye cherche chaussure à son pied cet été. Et ça ne se bouscule pas pour le recruter. Il n’y a pourtant pas d’indemnité de transfert à payer pour s’attacher les services du joueur de 34 ans. Faisant le point sur son avenir, l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne avoue qu’il n’a pas d’offre intéressante. « Il y a des pistes, mais pour le moment rien de trop intéressant pour moi », a-t-il fait savoir sur Téléfoot. La tendance pour Yohan Cabaye est « plus à l'étranger », selon lui. D’ailleurs Le Progrès l’annonce en direction de la Major League Soccer (MLS) depuis son départ de l'ASSE. En espérant trouver un nouveau club pour un nouveau défi, l’ancien Tricolore « continue de se préparer », afin d’être prêt pour « démarrer sa saison ».

Yohan Cabaye et son expérience du haut niveau

Yohan Cabaye a été formé au LOSC, dans sa région natale, entre 1998 et 2004. Il a fait ensuite ses débuts en Ligue 1 avec le club nordiste. En 7 saisons consécutives à Lille (2004-2011), le milieu de terrain a joué 253 matchs avec les Dogues, il a marqué 38 buts et a délivré 32 passes décisives. Il a porté les couleurs de Newcastle et de Crystal Palace en Premier League, et aussi du PSG, lors de l’unique saison 2014-2015. Yohan Cabaye compte 19 matchs en Ligue des champions et 30 en Ligue Europa. C’est en août 2019 qu’il avait signé un contrat d’un an à l’ASSE, après avoir résilié son bail avec le club émirati, Al Nasr Dubaï. Lors de l’exercice dernier, le natif de Tourcoing a disputé 21 matchs pour un but et une passe décisive.