Montpellier HSC : Andy Delort de nouveau à l’entraînement

Testé positif au coronavirus le mois dernier, Andy Delort est désormais guéri. L’attaquant du Montpellier HSC n’a pas perdu de temps pour retourner à l’entraînement.

Andy Delort guéri du coronavirus

« J’ai été testé positif au Covid. Je vais revenir au plus vite, je vais bien. Prenez soin de vous et de vos proches », avait posté Andy Delort sur son compte Twitter le mois dernier. Le buteur du Montpellier HSC avait été contaminé par le virus, comme plusieurs de ses coéquipiers. Mais l'attaquant des Pailladins n’est plus touché. L’international algérien est désormais guéri.

Le Montpelliérain a repris l’entraînement

Andy Delort s’est empressé de retourner à l’entraînement. Sur les réseaux sociaux, le Montpellier HSC a publié une image du retour du joueur au camp d’entraînement. Pour l'instant, Delort devrait s’entraîner seul avant de reprendre l’entraînement collectif. L’attaquant pourrait bénéficier d’un temps de jeu lors du match amical contre Clermont Foot prévu vendredi prochain, avant la reprise du championnat après la trêve internationale. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur héraultais Michel Der Zakarian qui retrouvera ainsi l'un des joueurs clés de son secteur offensif. De plus, le Montpellier HSC aura certainement besoin de la présence d' Andy Delort pour se relancer, après avoir perdu à Rennes (1-2) lors de la 2e journée de Ligue 1.