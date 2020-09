LOSC Mercato : Gérard Lopez fait le point pour Mike Maignan

L’avenir de Mike Maignan suscite de l’intérêt depuis quelques jours. Le portier du LOSC est notamment annoncé à Chelsea. Président du Lille OSC, Gérard Lopez s’est exprimé sur la situation de son poulain.

Le verdict de Gérard Lopez tombe pour Mike Maignan

Au LOSC depuis 5 ans, Mike Maignan pourrait quitter le club nordiste ce mercato. Le nom du portier du Lille OSC est associé à Chelsea depuis quelques jours. Frank Lampard ne compte pas sur Kepa Arrizabalaga et a coché le nom du dernier rempart lillois parmi ses cibles. Interrogé par Téléfoot, Gérard Lopez s’est exprimé sur un éventuel départ de Maignan. Le patron des Dogues indique que le gardien de 25 ans dispose d’un bon de sortie (conditionné). « Laisser partir Mike pour le laisser partir n’est pas un objectif. Je ne vais pas dire non, puisque s’il y a une offre qu’il ne peut pas refuser... Il y a un intérêt pour Mike, mais ce n’est pas un joueur qu’on pousse dehors », a expliqué le dirigeant lillois.

Un joli chèque en vue pour Lopez ?

Après avoir conclu deux grosses ventes (Osimhen et Gabriel), Gérard Lopez s’attend à réaliser un autre joli coup avec Mike Maignan. Recruté à un million d’euros en provenance du PSG en 2015, la valeur du gardien de but est aujourd’hui estimée à 17,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Mais le président du Lille OSC devrait percevoir plus en cas de vente de Maignan à qui il reste encore deux années de contrat. Un montant proche de 30 millions d’euros est évoqué, notamment par Sky Sports.