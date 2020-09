Stade Rennais Mercato : Mbaye Niang, l’ OM de retour ?

Le Stade Rennais a récemment recruté l’attaquant Serhou Guirassy pour préparer le départ de Mbaye Niang à l’ OM. Le sénégalais n’a jamais caché son intérêt pour le club phocéen même s’il a été incapable d’assumer ses velléités de départ devant ses dirigeants. Il s’était réfugié derrière une soi-disant exagération de ses propos par les journalistes. Ce dossier, passé au calme plat, pourrait retrouver la chaleur des premières semaines qui ont suivi la fin prématurée de la saison en Ligue 1.

SRFC Mercato : l'OM de nouveau sur Mbaye Niang ?

En effet, André Villas-Boas apprécie le profil de l’attaquant du Stade Rennais. Il souhaite recruter ce joueur avec qui il se serait déjà entretenu. Le buteur du SRFC avait lui aussi montré le même intérêt pour le club phocéen dont il s’est rapproché, notamment en posant devant l’objectif avec Bouna Sarr ou en achetant une demeure à Marseille. Mais toutes ces initiatives du joueur n’avaient pas intégré les difficultés financières de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen était dans l’incapacité de sortir les 12 millions d’euros réclamés par les dirigeants du Stade Rennais pour son transfert.

Le Stade Rennais cédera-t-il son sénégalais ?

L’ OM, malgré sa réalité financière, s’est renforcé cet été sans se ruiner. Pape Gueye a depuis signé tout comme Leonardo Balerdi et le tout récent arrière gauche Yuto Nagatomo. Pablo Longoria estime donc que le club a désormais les moyens de s’offrir le buteur qui va venir renforcer le secteur offensif de l’ OM. Même s’il reconnait que le club marseillais va se serrer la ceinture, il lui prête une capacité d’investir sur un bon attaquant. On sait André Villas-Boas complètement sous le charme du Rennais Mbaye Niang. Ce dernier est présenté comme sa priorité mercato en attaque si l’on prend en compte les réelles capacités du club phocéen qui ne peut dépenser plus de 15 millions d’euros sur ce marché des transferts.

Le budget de l’ OM pourrait le forcer a revenir vers Mbaye Niang, l’attaquant au meilleur rapport qualité/prix. Outre Martin Terrier, Serhou Guirassy est capable de porter le danger offensif des hommes de Julian Stéphan. Le SRFC devrait donc lâcher prise en cas d’offre des dirigeants marseillais.