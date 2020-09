PSG : Thomas Tuchel reçoit un avertissement pour Mauro Icardi

Définitivement recruté par le PSG cet été, Mauro Icardi semble dans le doute depuis la reprise des compétitions. Luis Fernandez a la recette pour remettre le buteur argentin à l’endroit.

Luis Fernandez sait comment relancer Mauro Icardi

Arrivé l’été dernier pour suppléer Edinson Cavani, Mauro Icardi a fini par pousser le buteur uruguayen sur le banc de touche. Satisfaite des performances de l’avant-centre argentin, la direction du PSG a décidé de lever son option d’achat. Le club de la capitale a déboursé 55 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services de l’ancien joueur de l’Inter Milan. Seulement, le buteur argentin a affiché un faible niveau de jeu lors de la reprise des compétitions et a retrouvé le banc de touche. Pour Luis Fernandez, Thomas Tuchel ne doit pas laisser Icardi longtemps au placard. « Il est un peu en perte de vitesse mais je ne serai pas dur avec lui parce que je l’ai vu en Italie : c’est un buteur […] Il faudra peut-être faire du turn-over parce qu’il ne faut pas qu’Icardi perde confiance. Avec lui il faut faire très attention », a expliqué l’ancien coach du PSG au Parisien.

Icardi déjà dans le dur pour la succession de Cavani ?

Mauro Icardi n’a pas inscrit le moindre but depuis le retour du PSG à la compétition. Au vu de ses contreperformances, Thomas Tuchel l’a écarté dans son 4-3-3. Le technicien allemand a préféré aligner Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria en attaque. Pour le moment, rien n’indique que le coach du Paris Saint-Germain va retourner à son 4-2-2 où s’épanouissait le nouveau numéro 9 du PSG. Malgré sa mauvaise passe actuelle, il a réalisé une bonne première saison avec le club de la capitale. Il a terminé son premier exercice avec 20 buts et 6 passes décisives en 33 matchs.