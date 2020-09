FC Barcelone Mercato : Départ, Lionel Messi fait volte-face

Déterminé à quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi aurait épuisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir son départ. Bloqué par le Barça, l’international argentin ne souhaiterait pas porter l’affaire devant les tribunaux et aurait finalement décidé de rester jusqu’à la fin de son contrat (juin 2021).

Le FC Barcelone inflexible avec Lionel Messi

Il y a un peu plus d’une semaine, Lionel Messi avait envoyé un burofax aux dirigeants du Barça pour leur demander de le libérer de sa dernière année de contrat. L’Argentin croyait pouvoir faire jouer une clause présente dans son contrat lui permettant de partir libre chaque fin de saison. Devant le refus des dirigeants catalans de le laisser partir sans avoir d’abord payé sa clause libératoire de 700 millions d’euros, le capitaine des Blaugranas a utilisé toutes les voies de recours à sa disposition, en vain.

La Pulga décide d’aller au bout de son contrat

Selon les informations du média argentin TyC Sports, premier média à avoir annoncé le burofax envoyé aux dirigeants barcelonais par le sextuple Ballon d’Or, ce dernier aurait décidé d’éviter les tribunaux. Selon le journaliste Martin Arevalo, le joueur de 33 ans devrait décider ce jeudi de finalement rester jusqu’à la fin de son contrat (juin 2021) pour partir libre l’été prochain. Le confrère argentin indique même qu’il y a « 90% de chances que Messi continue à Barcelone » et soutient que ce dernier « évalue sérieusement de rester à Barcelone jusqu'en 2021 et de sortir par la grande porte à la fin de son contrat ». Le natif de Rosario ne devrait donc plus quitter le Barça cet été. Un revirement que L’Equipe explique par le souhait de Manchester City, principal prétendant de l’Argentin, de ne pas aller au clash avec le FC Barcelone devant les tribunaux.