OM Mercato : Surprise, Dimitri Payet voulait signer au PSG

Tête de gondole du projet sportif de l’OM, Dimitri Payet avait pourtant manqué de s’engager avec le PSG, qu’il n’a pas hésité à chambrer pour la défaite en finale de la Ligue des champions.

Le PSG chambré par Dimitri Payet

Le PSG a été à 90 minutes de rejoindre l’OM dans l’histoire de la Ligue des champions. Si le Paris Saint-Germain avait battu le Bayern Munich, l’Olympique de Marseille n’aurait plus été le seul club français à avoir remporté ce trophée. Mais les Bavarois ont pris le meilleur sur les Parisiens (1-0). L’occasion pour Dimitri Payet de chambrer le club de la capitale. Le milieu offensif marseillais a diffusé sur Twitter une petite vidéo sur fond de musique de la Ligue des champions et qui montrait un maillot du PSG sans l’étoile de la Ligue des champions, à la différence du maillot de l’OM. Une vidéo qui a suscité des commentaires agacés des supporters parisiens.

Le Marseillais recalé par le club de la capitale

Les fans parisiens ont rappelé à Dimitri Payet son désir de signer au PSG à son départ de l’ASSE, lors du mercato estival 2011. Sur Téléfoot, l’agent de Dimitri Payet a apporté des précisions sur l’intention prêtée au milieu offensif marseillais d’avoir voulu rejoindre le rival héréditaire. Selon le porte-parole de l'ancien Hammer, les faits remontent au 27 juin 2011. Ce jour-là, l’agent et son joueur avaient discuté avec Alain Roche, alors directeur sportif du PSG. Ce dernier leur avait annoncé « qu'il n'allait plus être directeur sportif à partir du 30 juin et que ça allait être Leonardo ». L’agent et son joueur ont décidé de ne pas parler avec Leonardo, dont ils ignoraient les intentions. Pour la suite, le Réunionnais a donc signé au LOSC, puis à l’OM…