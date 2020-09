ASSE Mercato : Prolongation de bail, Hamouma répond à Puel

Décisif lors de la victoire de l’ ASSE sur le FC Lorient (2-0), Romain Hamouma semble parti pour une saison prolifique. À la suite de Claude Puel qui a évoqué l’éventuelle prolongation de son contrat, l’ailier a fait le point sur son avenir.

ASSE : Hamouma « ma priorité a toujours été de rester »

Romain Hamouma a marqué le début de saison de l’ASSE de fort belle manière. Il a réussi un doublé contre le FC Lorient (2-0) lors de la 2e journée de la Ligue 1. Tout en appréciant la prestation du polyvalent attaquant, Claude Puel a annoncé la possible prolongation de son contrat qui expire le 30 juin 2021. « Une prolongation ? On verra ça ensemble tranquillement, en temps voulu », a laissé entendre le manager général de l’AS Saint-Étienne, mercredi. Ce dernier n’a pas perdu du temps pour répondre à son entraineur, sur RMC Sport. « Ma priorité a toujours été de rester à l’ASSE. Je fais confiance au coach sur ce détail. […] Je privilégie vraiment le fait de rester à Sainté », a déclaré le joueur de 33 ans, tout en rassurant : « je pense qu'on trouvera une issue positive ».

La grande ambition de Romain Hamouma

Fort de son début de saison canon, Romain Hamouma est confiant pour la suite de la Ligue 1. Il assure qu’il « se sent bien et a envie d'aider le club » à atteindre ses objectifs lors de l'exercice 2020-2021. Pour ce faire, il promet de « continuer à donner le maximum » de lui sur le terrain et en dehors. Pour mémoire, l’ASSE a terminé le championnat dernier à la 17e place et n’est pas qualifiée pour la coupe d’Europe. L'équipe de Claude Puel devrait donc se concentrer sur la Ligue 1 uniquement afin de décrocher une place européenne à l'issue de la saison, comme en 2018-2019 sous la direction de Jean-Louis Gasset.