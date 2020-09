Montpellier HSC : Andy Delort dévoile ses nouvelles ambitions

Le Montpellier HSC ne s’est plus qualifié pour l’Europe depuis la saison 2012-2013, saison de son sacre en Ligue 1. Andy Delort est désormais impatient de se qualifier pour une compétition européenne et se dit déterminé à atteindre cet objectif cette saison.

Andy Delort veut qualifier le Montpellier HSC pour l’Europe

Andy Delort, qui a manqué l’entrée en lice du Montpellier HSC en Ligue 1, est impatient de retrouver la compétition. Sur les antennes de RMC Sport, l’avant-centre héraultais a exprimé son impatience « de retrouver cette sensation de pression avant le match, de retrouver les vestiaires, de retrouver le public même si les stades ne sont pas pleins ». Il a également affiché son « envie de mettre des buts, de les célébrer et gagner avec Montpellier », un club qui depuis « quelques saisons… progresse maintenant ». Mais le Montpellier HSC ne parvient toujours pas à se qualifier pour l'Europe et cette absence commence à s’étirer en longueur. Pour l’international algérien, qui promet de continuer à « marquer des buts, être décisif et apporter cette grinta à l’équipe », le moment est donc venu d' « amener le club en Europe ».

L’international algérien guéri du coronavirus

Andy Delort a également été interrogé sur le coronavirus qu’il avait contracté le mois dernier. Il a expliqué qu’il avait effectivement été touché, mais qu’il était asymptomatique. Il aurait préféré ne pas contracter la maladie au moment où le Montpellier HSC préparait son entrée en Ligue 1 à Rennes (1-2, 2e journée). Mais il est content d’être guéri et se réjouit que sa famille n’ait pas été contaminée. Enfin, pendant la maladie, Andy Delort a passé son temps à faire de la musculation, à jouer un peu à la Play et à regarder des séries, « comme pendant le confinement (rires) ».