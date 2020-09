PSG, Man City : Indice de taille sur l’avenir de Messi

Le FC Barcelone n’entend pas céder Lionel Messi cet été. Le Barça l’a fait comprendre de manière sibylline à Manchester City et au Paris Saint-Germain, deux clubs intéressés par l’Argentin.

Le Barça refroidit les prétendants de Lionel Messi

Mercredi, une réunion avait lieu à Barcelone entre la direction du Barça et l’agent de Lionel Messi. L’attaquant argentin souhaite quitter son club de toujours. Mais la direction des Blaugranas ne l’entend pas de cette oreille. Aucun accord n’a donc été trouvé entre les deux parties. Selon Fox Sports, le club catalan serait même proche de conserver son messie pour sa dernière saison au Camp Nou. Sur les réseaux sociaux, le club culé a confirmé cette tendance. Le FC Barcelone a utilisé l’image de Messi pour le lancement de ses nouveaux maillots pour la saison 2020-2021. Chose qui, sauf nouveau revirement, indique que l’Argentin devrait aller au bout de son contrat avec les Blaugranas.

Luis Suarez out ?

Alors que Lionel Messi figure sur l’affiche du Barça, Luis Suarez est absent. Comme l’Argentin, l’avenir du buteur uruguayen avec le FC Barcelone est dans le flou. Et comme Messi, il ne reste plus qu’un an de contrat à l’avant-centre de 33 ans. Plusieurs journax italiens, dont La Gazzetta dello Sport et Tuttosport, indiquent qu’il pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin. El Pistolero pourrait également retrouver un ancien coéquipier dans le Piémont. Le Brésilien Arthur Melo s’est engagé avec la Vieille Dame dans le cadre d’un échange avec Miralem Pjanic.