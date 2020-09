OL Mercato : Olivier Ntcham à la place de Houssem Aouar ?

L’ OL se prépare au départ des joueurs disposant d’un bon de sortie et a déjà couché des noms. Pour remplacer Houssem Aouar, le nom d'Olivier Ntcham, cible de longue date des Lyonnais, refait surface.

OL : Ntcham pour renforcer l'entrejeu des Lyonnais

Le nom d’Olivier Ntcham avait été associé à l’OL lors du mercato estival 2019. Un an plus tard, il est à nouveau balancé sur les tablettes du club rhodanien en quête d’un milieu de terrain pour remplacer Houssem Aouar, en instance d’être transféré. D’après les informations de Sky Sport, l’Olympique Lyonnais est toujours intéressé par le profil du joueur du Celtic FC (Écosse). Cependant, l’OL devra se montrer convaincant s’il veut attirer Olivier Ntcham car Southampton FC et le FC Porto courtisent également le joueur de Glasgow, selon la source. Le milieu de terrain de 24 ans est coté à 4 M€ sur le marché et est sous contrat jusqu'en juin 2022.

Qui est Olivier Ntcham ?

Jules Olivier Ntcham est né à Longjumeau (France). Il a été formé au Paris FC (2009-2010), puis au Havre AC (2010-2012), avant de rejoindre l’académie de Manchester City (2012-2015). Le Franco-Camerounais a signé son premier contrat professionnel en 2013 avec le club britannique. Après quelques apparitions avec l’équipe réserve des Citizens, il a été prêté au Genoa en août 2015 pour deux saisons (2015-2017). N’ayant pas convaincu le club transalpin qui disposait d’une option d’achat, la cible de l’OL a finalement été transférée au Celtic en juillet 2017. Avec le club écossais, Olivier Ntcham a disputé les qualifications de la Ligue des Champions et la Ligue Europa. International français, il a joué avec toutes les sélections de jeunes, des U16 aux U21, entre 2011 et 2019.