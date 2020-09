AS Monaco Mercato : Paul Mitchell essuie un gros échec

Piste prioritaire de Paul Mitchell, Abdoulaye Doucouré aurait choisi de s’engager avec Everton. Le projet sportif de l’AS Monaco n’aurait pas convaincu le joueur de Watford.

22M€ d’Everton pour signer Abdoulaye Doucouré ?

Abdoulaye Doucouré aurait choisi de continuer son évolution en Premier League malgré l’intérêt prononcé de l’AS Monaco. Selon les informations de Téléfoot, Everton et Watford auraient trouvé un accord de 22 millions d’euros pour la signature de la sentinelle. Le milieu de terrain devrait même passer sa visite médicale demain vendredi. Après quoi, il signerait son contrat dans les jours suivants. Ainsi, l’AS Monaco, qui avait élevé le dossier au rang de ses priorités estivales pour le poste de N°6, n'est pas parvenue à rafler la mise face aux Toffees.

L’AS Monaco plombée par son projet sportif

L’Anglais Paul Mitchell a donc échoué sur un terrain qui lui est pourtant bien connu, à savoir la Premier League. Mais l’échec de la piste Abdoulaye Doucouré va au-délà du directeur sportif de l’AS Monaco. En effet, l’ancien joueur du Stade Rennais FC n’aurait pas trouvé le projet sportif monégasque séduisant en l’absence de compétition européenne. Classés 9es de Ligue 1 la saison dernière, les Monégasques ne sont donc pas qualifiés pour l’Europe et devront se battre pour espérer retrouver la Ligue des champions à la fin de cette nouvelle saison. Or, le joueur de 27 ans aurait souhaité s'engager avec un club déjà qualifié cette saison. Pourtant, 12e de Premier League la saison dernière, Everton n'est pas qualifié non plus pour une compétition européenne...