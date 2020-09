ESTAC Mercato : Le propriétaire de City rachète l’ES Troyes

Pressentie depuis des mois, la vente de l’ ESTAC est désormais actée. Le club de Ligue 2 a été racheté par la société City Football Group, détenteur de Manchester City.

L'ESTAC racheté par City Football Group

Le président de l’ESTAC a vendu le club aubois à City Football Group. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet ce jeudi 3 septembre, Daniel Masoni a officialisé la cession de son équipe. « Daniel Masoni, le City Football Group Limited et Maxime Ray ont entériné ce jour la vente de la SASP ESTAC », a indiqué le club dans son communiqué. Le dirigeant troyen se réjouit de cette transaction avec « un partenaire économique qui correspond au profil recherché pour assurer la continuité du projet et l’ADN du club ». « Je suis heureux que nous ayons pu parvenir à un accord avec City Football Group et ses représentants, dans des conditions qui permettront au club d’assurer une certaine continuité avec les valeurs qui ont fait la force de l’ESTAC sur les dernières années... », a réagi Daniel Masoni. Ce dernier a déclaré ensuite que c’est « une fierté » pour lui « qu’une telle organisation s’intéresse à l’ESTAC ».

L'ES Troyes AC rejoint Manchester City dans une grosse écurie

Notons qu’avec cette opération, l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne fait désormais partie de la grande famille City Football Group qui détient : Manchester City (Angleterre), Girona FC (Espagne), New York City FC (États-Unis en MLS), Lommel SK (Belgique), Melbourne City FC (Australie), Yokohama F. Marinos (Japon), Montevideo City Torque (Uruguay), Sichuan Jiuniu FC (Chine) et Mumbai City FC (Inde). Par ailleurs, l'ES Troyes AC est 9e de Ligue 2, après deux journées disputées.