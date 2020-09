ASSE Mercato : Loïs Diony en négociation avec Angers SCO

Loïs Diony, attaquant de l’ ASSE, se cherche toujours une porte de sortie. Annoncé dans le viseur de Kayserispor, il pourrait rebondir en Ligue 1, car il « vient de nouer contact avec Angers SCO », selon les indiscrétions de L’Équipe.

ASSE : Loïs Diony négocie son transfert à Angers SCO

Angers SCO va-t-il permettre à l’ASSE de se débarrasser enfin de Loïs Diony ? Possible, si l’on en croit le quotidien sportif. En effet, l’avant-centre de l’AS Saint-Étienne est entré en négociations avec les dirigeants du Sporting Club de l’Ouest, en vue d’un transfert. La source révèle que « les représentants de l'attaquant des Verts discutent avec le SCO après avoir exploré, en vain, la piste conduisant vers le FC Nantes ». Les Scoïstes cherchent le successeur de son attaquant tchadien Casimir Ninga prêté à Sivasspor (D1 turque), avec une option d’achat. Les Angevins ont marqué un seul but lors des deux premières journées du championnat et ont évidemment besoin d'un buteur cette saison.

Loïs Diony acceptera-t-il de baisser son salaire ?

Loïs Diony ne rentre pas dans les plans de Claude Puel, il est donc invité à se trouver un nouveau club cet été. Toutefois, l’ASSE ne compte pas le brader ou le laisser filer librement. Le club ligérien souhaite récupérer une bonne partie de la somme investie lors de son transfert du Dijon FCO, l’été 2017. La source croit savoir que le joueur de 27 ans n’est également pas enclin à consentir une baisse sur son salaire estimé à 90 000 € brut mensuel. Et tout cela pourrait compliquer les discussions. Pour rappel, Loïs Diony a été acheté à 10 M€, le plus gros transfert de l’histoire de l’AS Saint-Étienne. Mais en trois saisons, il n’a pas réussi à s’imposer chez les Verts.